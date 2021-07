Senza casco e patente forza posto di blocco, cade e finisce in manette Rocambolesco arresto da parte dei carabinieri a San Giovanni a Teduccio

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 24enne di ponticelli già noto alle forze dell'ordine. Erano le 2:30 circa quando i militari lo hanno incrociato in Corso San Giovanni a Teduccio. Era alla guida di una moto, senza casco, senza assicurazione e senza aver mai conseguito la patente di guida. Gli è stato intimato l'alt ma ha accelerato provando a fuggire tra le vie limitrofe. In via IV novembre, nel tentativo di invertire la marcia ed evitare di essere arrestato dai carabinieri che lo tallonavano, è scivolato ed è caduto a terra. Finito in manette è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.