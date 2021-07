Droga: arrestati due pusher a Marano di Napoli Sequestrato hashish, cocaina e denaro in contanti

Controlli nel comune di Marano, nell'ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli. Nella tarda serata, i militari della locale compagnia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 19enne incensurato del posto perché trovato in possesso di 15 dosi (15 grammi circa) di hashish e denaro contante (255 euro) ritenuto provento illecito.

Arrestato per lo stesso reato e denunciato per guida senza patente anche un 28enne del posto che, controllato a bordo di un ciclomotore, è stato trovato in possesso di 52 stecchetto di hashish (75 grammi), il passeggero, un 21enne del posto, è stato denunciato a piede libero.

Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri un 54enne del posto nelle cui disponibilità sono stati trovati 44 pacchetti di sigarette per complessivi 800 gr. di "bionde".



Durante il controllo alla circolazione stradale sono stati elevati 42 verbali al cds di cui 19 fermi per guida senza casco e 13 sequestri amministrativi per mancata copertura assicurativa.