Rapina la ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato Nei guai un 47enne a Qualiano

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per maltrattamenti e rapina un 47enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo, già destinatario di un divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, è entrato nell’abitazione della donna e le ha sottratto le chiavi dell’auto colpendola violentemente.

I militari hanno immediatamente raggiunto l’abitazione e poco distante da questa hanno rintracciato il 47enne a bordo dell’auto appena sottratta. E’ così finito in manette ed è stato accompagnato in carcere a Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.