Ubriaco a centro strada, colpisce a calci e pugni i poliziotti: arrestato In manette un 44enne marocchino a Napoli

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in via Antonino d’Antona per la segnalazione di una persona che stava lanciando bottiglie di plastica contro le auto in transito.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato al centro della carreggiata un uomo in stato di alterazione alcolica che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze colpendoli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà e dopo una violenta colluttazione, è stato bloccato.

Si tratta di un 44enne marocchino con precedenti a carico, irregolare sul territorio nazionale, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.