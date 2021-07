Colpi arma fuoco nel Parco verde a Caivano: si indaga A terra sono stati trovati 26 bossoli, verosimilmente riconducibili a più di un'arma

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera in viale Tulipano, nel Parco Verde di Caivano. Su posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Sul selciato sono stati trovati 26 bossoli, verosimilmente riconducibili a più di un'arma. Sono in corso indagini per identificare i responsabili. Non risultano feriti né danni a cose.