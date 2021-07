Manfredi contestato dai supporter di Maresca ai Quartieri Spagnoli Europa Verde: "Soggetti noti alle forze dell'ordine da noi più volte denunciati."

"Tra i sostenitori del candidato di Salvini, della lega e dell'estrema destra Catello Maresca che hanno tentato di cacciare l'ex Rettore Manfredi dai Quartieri Spagnoli ci sono dei personaggi noti alle forze dell'ordine e da noi più volte denunciati per le aggressioni avvenute anche nei confronti del consigliere regionale Francesco Borrelli al Vecchio Pellegrini, nei pressi della Galleria della Vittoria e a Via Nazario Sauro.

Si tratta di gruppi che hanno anche sostenuto le rivendicazioni e le azioni contro i carabinieri dopo la morte del baby rapinatore Ugo Russo che causò ad opera di criminali locali anche la devastazione del Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini e la stesa fuori la caserma Pastrengo. Sono soggetti che ritengono di essere divenuti padroni del quartiere che oggettivamente sta vivendo un periodo difficilissimo tra sparatorie, ritorno della criminalità organizzata e violenza diffusa.

Questi individui dovrebbero essere tenuti a distanza da qualsiasi persona perbene invece sono diventati supporter del candidato berlusconian-salviniano Maresca con il quale si è creato un sodalizio a nostro avviso inquietante.

Per quanto riguarda noi di Europa Verde chi in modo violento e criminale cerca di appropriarsi di un territorio o svolge azioni illegali non solo dovrebbe essere tenuto a distanza e denunciato ma mai e poi mai sarebbe accettabile come supporter di qualsiasi candidato sindaco che abbia la legalità e la correttezza come priorità. Invitiamo Maresca quindi a prendere le distanze da questi soggetti e questi metodi e ci meravigliamo che non l'abbia ancora fatto" dichiara il membro dell'esecutivo nazionale di Europa Verde Fiorella Zabatta.