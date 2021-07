Violenta rissa nel napoletano: muore 45enne Dinamica ancora poco chiara. Indagini in corso da parte dei carabinieri

Sabato di sangue in Campania. Un uomo di 45 anni e' morto tragicamente a seguito delle ferite riportate nel corso di una violenta rissa avvenuta a Pozzuoli.

I fatti: Intorno alle 19 i carabinieri hanno ricevuta la segnalazione di una rissa, in via Pisciarelli. Giunti sul posto nessuna delle persone coinvolte era presente. I militari hanno pero' accertato che cinque persone erano state trasportate all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta in ambulanza. Durante il tragitto verso il pronto soccorso uno di loro, un 45enne del posto, e' deceduto per ferite riportate durante la colluttazione. Non e' ancora chiaro il movente. Le indagini sono in corso. I carabinieri stanno ascoltando diverse persone. Possibili sviluppi nelle prossime ore.