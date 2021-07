Parco Verde presidiato dai carabinieri: perquisizioni e controlli a tappeto Massima pressione da parte dello Stato

È massima la pressione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nel parco Verde di Caivano. Negli ultimi tre giorni i militari della compagnia di Casoria, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno controllato complessivamente 229 persone, 80 di queste sono risultate pregiudicate. 126 veicoli passati al setaccio con 52 contravvenzioni al codice della strada e sanzioni che vanno oltre i 64mila euro: 18 i veicoli sequestrati. Sono state eseguite numerose perquisizioni in ogni caseggiato del parco Verde. rinvenuta una pistola con matricola abrasa e 12 proiettili nascosta in un'area comune destinata ai contatori. Rinvenuto anche uno scooter oggetto di furto. 5 sono le persone segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacenti.