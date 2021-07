Rapinatore spara ad un poliziotto durante una colluttazione: arrestato Decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli

Il personale della squadra mobile ha eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di un 22enne napoletano con precedenti, gravemente indiziato del tentato omicidio di un assistente capo della Polizia di Stato, nonché di due rapine di motoveicoli perpetrate poco prima, in concorso con altre presone in corso di identificazione, mediante l’utilizzo di un’arma illegalmente detenuta. Il poliziotto, che era intervenuto libero dal servizio nel tentativo di bloccare il fermato, è stato ferito all’addome e nella zona dorsale da un colpo di arma da fuoco esploso durante la colluttazione. Il provvedimento è stato emesso al termine di indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dall’autorità giudiziaria, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, gli accertamenti sulle targhe rilevate e le escussioni testimoniali, che hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti dell’indagato il quale, in sede di interrogatorio dinanzi al pubblico ministero, ha reso dichiarazioni confessorie.