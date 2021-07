Lotta allo spaccio di droga nel bunker di Scampia: arrestato 40enne Sequestrate dosi di kobret e denaro frutto dell'attività illecita

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia stella, insieme a quelli del radiomobile di Napoli e del nucleo cinofili di Sarno, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 40enne di Scampia già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 23 dosi di kobret (7,5 grammi) e 235 euro in contante ritenuto provento illecito. E’ ora ai domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.