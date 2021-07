Blitz dei carabinieri nei quartieri spagnoli: tre denunce Nei guai un parcheggiatore abusivo sorpreso a chiedere denaro ai proprietari di auto e scooter

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri spagnoli di Napoli. In campo con decine di militari impiegati la compagnia Napoli centro e il Reggimento Campania. Delle 49 persone controllate, 21 sono risultate pregiudicate. 19 i veicoli passati al setaccio e 11 le sanzioni al cds notificate. Tre persone sono state denunciate: 2 di queste guidavano senza aver mai conseguito la patente. La terza denuncia è scattata per un parcheggiatore abusivo sorpreso a chiedere denaro ai proprietari di auto e scooter in cerca di spazio per la sosta, 4 sono le segnalazioni alla Prefettura per altrettante persone trovate in possesso di droga per uso personale