Moto contro pedoni in via Marina a Napoli: due morti e tre feriti Quattro le persone rimaste travolte, una muore, nulla da fare per il centauro

E' di due morti e tre feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Marina a Napoli nei pressi dell'ospedale Loreto Mare. Una moto ha travolto una coppia di giovani in strada. Il centauro di 29 anni è morto sul colpo, nulla da fare per il pedone deceduto poco dopo il ricovero in ospedale, mentre la compagna di quest'ultimo, una 33enne pugliese versa in gravissime condizioni in ospedale. E' in rianimazione a lottare per la vita. La moto ha investito anche altre due persone, in attesa del bus ad una fermata, fortunatamente in maniera non grave. Hanno riportato contusioni lievi. Sul posto 118, polizia e carabinieri.