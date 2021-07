Vertenza Whirlpool a Napoli: lavoratori minacciano iniziative clamorose Stamane l'occupazione dell'aeroporto

È durata circa 30 minuti la protesta dei lavoratori della Whirlpool all'interno dell'aerostazione a Capodichino. I manifestanti, circa 150, che hanno scandito slogan ed esposto striscioni, sono saliti al primo piano, agli imbarchi, che sono rimasti bloccati temporaneamente. La protesta ha avuto effetti limitati sull'operatività dell'aeroporto. Ritardo consistente (1h e 20') solo per il volo Napoli-Parigi Orly.

I lavoratori hanno poi lasciato l'aeroporto di Capodichino e si sono mossi in corteo fino a raggiungere la rotonda all'ingresso della Tangenziale di Napoli, dove hanno bloccato la circolazione delle auto. Prosegue quindi la manifestazione degli operai dello stabilimento napoletano nel giorno in cui l'azienda ha dato il via alle procedure di licenziamento annunciate ieri.