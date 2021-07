San Giovanni a Teduccio: arrestato un ricercato In azione il reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania, hanno controllato un uomo in via Ferrante Imparato ed hanno accertato che era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene il 22 marzo 2011 per furto aggravato, violazione di domicilio e lesioni personali commessi in Romania nel 2006.

Il 42enne rumeno con precedenti a carico, è stato arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo.