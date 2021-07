Due stese nelle ultime 24 ore nel quartiere Pianura a Napoli Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine

Due stese nelle ultime 24 ore nel quartiere Pianura a Napoli. Non c'è tregua nella faida tra clan. Scontro sempre più acceso tra i Calone-Marsicano e i Carillo. E' di sabato notte l'ultima sparatoria avvenuta in via Cannavino, a poca distanza dall'abitazione di un esponente del gruppo Carillo. Non si esclude che possa trattarsi di una reazione a un raid avvenuto ventiquattro ore prima nella vicina via Ignazio Silone. È da qui, infatti, che alcuni residenti hanno allertato le forze dell’ordine segnalando l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine.