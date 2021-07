Ennesima tragedia sul lavoro in Campania: muore operaio a Napoli La vittima è un 50enne precipitato nel vuoto in un androne condominiale

Incidente sul lavoro questa mattina a Napoli. Un operaio di circa 50 anni è morto cadendo nel vuoto nell'androne condominiale di un palazzo in via Alessandro Poerio. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un appartamento posto al quinto piano. L'operaio è deceduto sul colpo. Sono in corso indagini dei carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto insieme a quelli della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Napoli per chiarire la dinamica dell'evento.