Sangue sulle strade: tragedia di ferragosto a Vico Equense Nulla da fare per una donna in un terribile incidente frontale sulla litoranea

Tragedia di ferragosto a Vico Equense nel napoletano. Una donna è morta in seguito ad un violentissimo incidente frontale che ha visto coinvolte due auto sulla litoranea della SS145. Nonostante i soccorsi tempestivi, per la malcapitata non c'è stato purtroppo nulla da fare. La donna è deceduta poco dopo il trasposrto in ospedale al San Leonardo di Castellammare di Stabia. Lievi traumi per le altre persone a bordo delle due autovetture.