Avevano messo da parte i risparmi per il loro funerale: derubati in casa La triste e commovente storia di due anziani a Casamicciola. Avviata una raccolta fondi

Avevano messo da parte i propri risparmi per le spese del loro funerale e ora dopo essere stati derubati in casa da gente senza scrupoli, si sono rinchiusi nel dolore più cupo per vergogna dopo quanto accaduto. E' la triste storia di una coppia di anziani ultraottantenni, presi di mira da una banda di truffatori a Casamicciola. I malviventi entrati in azione, hanno prima disorientato l'uomo facendolo uscire dall'abitazione fingendosi e nel frattempo, fingendosi amici del nipote si sono fatti consegnare dalla moglie denaro in contanti e preziosi. Quando i due poveri anziani si sono resi conto di essere stati raggirati e hanno chiamato i carabinieri, era ormai già troppo tardi. Entrambi, visibilmente provati dopo l'accaduto, non hanno saputo fornire purtroppo alcun elemento utile alle indagini. In paese nessuno si sarebbe accorto di nulla. Una brutta storia che ha spinto proprio i familiari a lanciare un appello pubblico ed una raccolta fondi su una piattaforma di crowdfunding che ha raccolto in poche ore già diverse adesioni.