Servizi mirati nelle zone di maggior affluenza a Torre Annunziata Controlli dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata insieme ai militari del 10° Reggimento “Campania” e a quelli del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio ad “Alto Impatto” a Torre Annunziata e nei Comuni limitrofi.



Mirati i controlli nei luoghi di maggiore concentrazione di persone e di maggior transito veicolare. A Torre Annunziata, i Carabinieri hanno denunciato un 34enne per ricettazione: l’uomo è stato sorpreso in possesso di una carta di identità risultata oggetto di furto denunciata da una donna nel 2012.



A Pompei, nella centrale Piazza Falcone e Borsellino, denunciato un 17enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: il ragazzo ha attirato l’attenzione dei militari nel noto luogo di ritrovo giovanile ed è stato sorpreso in possesso di più dosi di marijuana per un peso complessivo di 6 grammi oltre a varie banconote ritenute provento dell’attività di spaccio.



Nel corso dei controlli stradali messi in atto sulle principali vie di comunicazione, i carabinieri hanno anche denunciato un 53enne ed un34enne per reiterata guida senza patente. I 2 erano alla guida senza patente poiché revocata.



Il bilancio complessivo dei controlli stradali ha portato a 17 contravvenzioni, 1 patente ritirata e 5 veicoli sequestrati. Durante il servizio sono stati identificate 63 persone e controllati 48 veicoli. 1 persona è stata invece segnalata quale assuntrice al Prefetto di Napoli, poiché sorpresa in possesso di una dose di marijuana.