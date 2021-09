Bimbo precipita da un balcone e muore: tragedia a Napoli Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto

Un bambino di 4 anni è precipitato da un balcone ed è morto a Napoli. La tragedia è avvenuta in via Giuseppe Piazzi, una traversa di via Foria, non lontano dagli uffici del giudice di pace. Sul posto sono intervenuti Polizia e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte del bambino. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Il bambino sarebbe precipitato da un balcone o da una finestra della sua abitazione al terzo piano