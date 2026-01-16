Conte sprona la squadra, vuole il riscatto già col Sassuolo Con gli emiliani nuova partita trappola, con un bunker da scardinare col cronometro che corre

Nessun dramma, mancano 18 partite e può succedere di tutto. E' questo il messaggio che ha fatto trapelare Antonio Conte dopo Napoli Parma coi suoi, demoralizzati per il pareggio e la fuga dell'Inter.

Il mister ha rincuorato la squadra, spiegando che la prestazione non è stata negativa e che non bisogna mollare di un centimetro, visto che nulla è perduto.

Domani infatti c'è già il Sassuolo e servirà una vittoria per tenersi agganciati alla corsa Scudetto e anche alla Champions, con il vantaggio questa volta di vedere anche al risultato dell'Inter nell'ostica trasferta di Udine.

Cruciale sarà evitare quelle partite trappola che troppo spesso hanno visto il Napoli cadere nelle scorse stagioni e in quella attuale: squadre chiuse, il cronometro che scorre e i bunker che si vanno via via rinforzando. Servirà cinismo e attenzione, e auspicabilmente anche un po' di fortuna con centimetri e arbitri.

Per quanto attiene alla formazione titolare, rientrerà Juan Jesus, da vedere se da titolare o meno, mentre nell'undici iniziale dovrebbe ritrovare posto Spinazzola così come David Neres al netto del dolore alla caviglia che però va via via attenuandosi.

