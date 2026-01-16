Landini a Napoli per un'iniziativa sul referendum Lunedì a Palazzo di Giustizia

- "Un'altra idea di giustizia": questo il titolo dell'iniziativa che si svolgerà lunedì 19 gennaio a NAPOLI, alle 9:30 al Palazzo di Giustizia (Sala Arengario, piazza Giovanni Porzio), promossa dalla Fp Cgil. I lavori inizieranno con l'intervento di Alfredo Garzi Cosentino, segretario generale Fp Cgil NAPOLI. A seguire la relazione introduttiva di Giordana Pallone, segretaria nazionale Fp Cgil; gli interventi di lavoratrici e lavoratori della Giustizia; di Giovanni Bachelet, presidente Comitato società civile per il No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo; di Marcello De Chiara, vicepresidente dell'Anm; e di Paola Briguori, magistrata della Corte dei Conti. Concluderà i lavori il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.