IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Una prima volta Le cervellotiche decisioni arbitrali che continuano a penalizzare il Napoli...

Al netto di una prestazione del Napoli sotto tono - e ci sta pure dopo quella partita dispendiosa e tosta con l'Inter a San Siro - nel recupero contro il Parma in casa gli azzurri vengono fermati da un ennesimo episodio dubbio. Viene loro annullato un gol, a mio giudizio regolarissimo, per qualche presunto millimetro di spalla di Mazzocchi oltre la perpendicolare del tacco dell'ultimo giocatore gialloblu. In realtà quello che a me è parso evidente era che trattavasi non di omero ma di braccio, che com'è noto non conta ai fini delle pur meticolose analisi algebriche dell'offside. Ma per il Napoli - si sa - c'è sempre una prima volta.