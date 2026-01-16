Istituti alberghieri senza laboratori interni: Città Metropolitana chiarisce "Procedura complicata da rinuncia operatore ma in dirittura d'arrivo"

In relazione ad alcune notizie uscite sugli organi di stampa, la Città Metropolitana di Napoli precisa che la procedura di selezione di strutture esterne attrezzate dove poter svolgere le lezioni pratiche di cucina e sala per i soli istituti alberghieri non dotati di laboratori interni - che rappresentano una piccola parte rispetto a tutti gli alberghieri attivi sul territorio dell’area metropolitana, nei quali le attività laboratoriali si svolgono regolarmente - ha visto, nelle fasi finali della stessa, la rinuncia del soggetto aggiudicatario provvisorio di tutti i lotti, nei confronti del quale l’Ente appaltante attiverà tutte le procedure sanzionatorie previste dalla disciplina dei contratti pubblici.

Conseguentemente, l’ente ha dovuto procedere all’esclusione dell’operatore rinunciatario e allo scorrimento in favore dei partecipanti classificatisi nella posizione immediatamente successiva per ciascun lotto, nei riguardi dei quali operatori ha dovuto nuovamente attivare i controlli di legge, che prevedono una tempistica prestabilita.

Per alcuni lotti tali controlli si sono conclusi nella giornata di ieri, per altri la scadenza cadrà nella prossima settimana, ragione per la quale entro questo periodo si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla sottoscrizione dei contratti.

L’amministrazione metropolitana ribadisce, quindi, che sono stati rispettati tutti i termini previsti per l’attivazione del bando e che, nonostante le difficoltà incontrate a causa delle anomale determinazioni dell’aggiudicatario provvisorio, la procedura giunge a conclusione in tempi rapidissimi considerato il quadro normativo di riferimento e il rigore previsto dalla disciplina dei contratti pubblici.