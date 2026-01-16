Giugliano in Campania, guida sicura: 17 violazioni del codice della strada In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Polizia, carabinieri e guardia di finanza, in collaborazione con la polizia locale e il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 124 persone, di cui 41 con precedenti, controllato 81 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, contestato 17 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancato possesso dei documenti di circolazione, guida senza patente, incauto affidamento e ritirato 4 carte di circolazione; sono stati, altresì, controllati 2 esercizi commerciali e 6 soggetti sottoposti a misure restrittive o alternative alla detenzione.