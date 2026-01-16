Controlli della polizia a Torre Annunziata: ben 90 violazioni al codice stradale Gli agenti hanno ritirato tre patenti di guida

Gli agenti della polizia di stato, i militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e di unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della guardia di finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata, ed in particolare nei rioni “Annunziata”, “Poverelli”, “Penniniello” e “Provolera”.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 457 persone, di cui 98 con precedenti di polizia e 5 sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ancora, gli operatori hanno controllato 210 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo, contestato 90 violazioni del codice della strada e ritirato 3 patenti di guida; sono stati, altresì, controllati 5 esercizi commerciali e 25 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.