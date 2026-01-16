Torre Annunziata: approvata la riorganizzazione di uffici e locali Uffici e comando polizia locale a palazzo Criscuolo

L’amministrazione comunale ha approvato la riorganizzazione di alcuni locali comunali e l’accorpamento della polizia municipale a palazzo Criscuolo.

La giunta, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha dato l’ok alla delibera con la quale si punta a rendere più efficiente la gestione del patrimonio immobiliare comunale, razionalizzare gli spazi e aumentare i servizi per la cittadinanza.

Il plesso scolastico di via Pascoli, con la fine delle attività didattiche dello scorso anno, si trasformerà in una struttura polifunzionale. Al suo interno troverà spazio la polizia metropolitana, la “casa delle associazioni” e, nell’ex casa del custode, come già deciso in precedenza, il nucleo comunale della protezione civile. Sempre a via Pascoli troverà spazio, temporaneamente, anche il forum dei giovani.

"La polizia metropolitana ha chiesto all'amministrazione comunale la disponibilità di una sede nei locali del comune - spiega il sindaco - abbiamo accolto la richiesta riservando loro alcuni locali dell’ex plesso scolastico di via Pascoli, avendo in questo modo anche in quel quartiere, densamente abitato, un presidio delle forze dell’ordine".

La sede assegnata al Forum, in via definitiva, è quella di via Dante attualmente occupata dal comando di polizia municipale. "L’accorpamento di tutti gli uffici della polizia locale a palazzo Criscuolo consentirà di aumentare l’efficienza del corpo, oggi distribuito su tre sedi in vari punti della città - spiega il sindaco - e sarà anche da presidio per la sede storica del municipio.

Con il trasferimento di tutto il comando e di tutti gli uffici a palazzo Criscuolo, liberiamo la sede di via Dante che sarà destinata alle attività del forum dei giovani".

Il centro per le associazioni troverà spazio nei locali al primo piano della sede di via Pascoli, mentre il nucleo della protezione civile, la polizia metropolitana e il centro diurno per disabili saranno organizzati nei locali al piano terra.