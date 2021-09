Si appropria di oltre 2 quintali di corrispondenza: denunciato un postino La scoperta è stata fatta in seguito a numerose segnalazioni

In seguito a numerose segnalazioni da parte di cittadini che, da tempo, non ricevevano più la corrispondenza, e dopo il ritrovamento presso un'area di servizio di diverse buste piene di lettere abbandonate accanto ad un contenitore dei rifiuti, gli agenti del distaccamento polizia stradale di Nola e della Sezione di Napoli hanno avviato un'attività d'indagine che ha consentito di individuare il responsabile in un portalettere 28enne.

I poliziotti, presso l'abitazione dell'uomo, hanno scoperto e sequestrato oltre 2 quintali di corrispondenza mai ricevuta dai destinatari, materiale didattico destinato alle scuole dell’infanzia, 4 fucili, una pistola ed una sciabola. Alla fine è stato denunciato per sottrazione e soppressione di corrispondenza, appropriazione indebita, omessa custodia di armi e detenzione abusiva di arma bianca.