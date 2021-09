Borgo Sant’Antonio: eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere Denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via San Giovanni a Carbonara hanno notato una persona che, alla loro vista, si è disfatta di un oggetto metallico e si è data alla fuga fino a quando, non senza difficoltà, è stata raggiunta e bloccata.

I poliziotti hanno recuperato l’oggetto di cui si era disfatto, un martello frangi vetro, e hanno accertato che l’uomo, un 28enne napoletano, era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sostitutiva degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Napoli il 14 settembre poiché il giorno precedente aveva violato gli arresti domiciliari cui era sottoposto per reati contro il patrimonio. Inoltre, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli.