Movida ormai senza regole a Napoli, Borrelli invia video alle autorità "In via Aniello Falcone saltate norme anti Covid"

“Ci è stato recapitato un video che denuncia in via Aniello Falcone, dopo la mezzanotte di giovedì, una condizione paradossale e fortemente allarmante ai fini della lotta alla pandemia. Le immagini che ci sono giunte mostrano assembramenti senza mascherina, vendita e asporto di alcool dopo le 22:00. Nel video sono evidenti una macchina della polizia municipale e una delle polizia di Stato che passano a fatica tra la folla e non intervengono. Ma tutto questo ci porterà mai a sconfiggere la pandemia? Cosa raccontiamo ai bambini che in classe per cinque ore indossano la mascherina e a tutti coloro che rispettano le regole? Non siamo d’accordo a una conduzione della pandemia a due velocità, non serve alla città non serve ad essere credibili. E’ evidente dalle immagini che in via Aniello Falcone sono saltate tutte le norme anti Covid. Noi non siamo ipocriti e non ci giriamo dall’altra parte. Pertanto abbiamo ritenuto di inviare il video denuncia alle autorità competenti”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.