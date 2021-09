Minore sferra 19 coltellate ad un 19enne in piazza: fermato Tragedia di settembre sfiorata in Piazza a Napoli

Gli ha sferrato 19 coltellate durante un'accesa lite avvenuta in Piazza Santa Maria della Fede. E' successo a Napoli. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno sottoposto a fermo un 15enne napoletano, ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio di un 19enne. Le condizioni della vittima non sarebbero gravi.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e sarà posto al vaglio del Gip durante l’udienza di convalida. L’aggressione sarebbe stata documentata dalle telecamere. Si indaga sulle cause. Il ragazzo è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.