Napoli, sorpreso con la droga in piazza: arrestato Corso Umberto: trovati in possesso di pistole. Arrestati due giovani.

I Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico Molino un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 52 involucri con 7 grammi circa di cocaina e 520 euro.

Un 46enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, stanotte, gli operatori hanno controllato in corso Umberto due giovani a bordo di uno scooter trovandoli in possesso di una pistola semiautomatica Sig Sauer P225 con 7 cartucce cal. 9 e di una pistola a tamburo Colt 38 con 6 cartucce cal. 38 special.

Un 18enne e un 17enne napoletano, entrambi con precedenti, sono stati arrestati per porto abusivo di arma comune da sparo clandestina e ricettazione.