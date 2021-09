Sorpreso con armi e droga in casa: arrestato Controlli della Polizia a San Pietro a Patierno

Gli agenti del commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via degli Ortolani presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto un revolver Smith & Wesson cal. 22, risultato rubato nel 2015, una pistola semiautomatica replica Bruni mod. New Police 8 mm priva di tappo rosso, 92 cartucce di vario calibro, 4 cartucce a salve calibro 8 mm, 19 buste con 1340 grammi circa di marijuana, un involucro con circa 12 grammi di cocaina, 2 buste e 11 involucri contenenti 1200 grammi circa di hashish, 4 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Un 51enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione illegale di munizionamento e arma comune da sparo, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.