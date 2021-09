Ennesima violenza al Pellegrini: aggredito infermiere con schiaffi a pugni Borrelli: "I sanitari vanno tutelati. Serve la militarizzazione dei pronto soccorso"

All’ospedale Pellegrini di Napoli, un paziente ha aggredito l’infermiere di triage a causa delle lunghe attese. Come racconta la pagina facebook dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, il paziente era codificato come codice verde, più volte ha avvicinato gli operatori per chiedere quanto mancasse alla sua visita; l’infermiere dopo avergli comunicato che c’era una visita prima della sua viene preso a calci e pugni. È stato poi salvato dai colleghi.

L’infermiere è stato subito medicato e con una prognosi di giorni 3, per ferita lacero contusa ed ecchimosi, è stato costretto a lasciare la postazione di triage.

“Ennesimo episodio vergognoso di violenza insensata all’interno di un pronto soccorso nei confronti del personale sanitario. Se non si prendono contromisure andrà sempre peggio. A medici ed infermieri non servono parole di conforto ma misure concrete come presidi di polizia negli ospedali. Ancora meglio sarebbe avere dei presidi militari”- ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.