Picchia l'ex compagna e tenta di sfilare la pistola ad un poliziotto Finisce in carcere 43enne napoletano

Un agente dell’ufficio prevenzione generale, libero dal servizio, è intervenuto in via Salvator Rosa poiché un uomo stava aggredendo la sua ex compagna.

Il poliziotto, grazie al supporto di una volante del commissario Dante, è riuscito a bloccare l'aggressore che, durante una colluttazione, aveva tentato di sfilargli la pistola d’ordinanza. Inoltre, la vittima ha raccontato che l’uomo, già in precedenti occasioni, l’aveva aggredita fisicamente.

Il 43enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per atti persecutori, lesioni personali, tentata rapina, e resistenza a pubblico ufficiale.