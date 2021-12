Villa comunale chiusa a Napoli dopo l'incendio avvenuto nella notte Le fiamme hanno danneggiato palme secolari

L'assessore al verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada ha effettuato questa mattina un sopralluogo nella Villa comunale per un'ulteriore constatazione dei danni dell'incendio scoppiato nella serata di ieri.

La Villa comunale, informa il Comune, resterà chiusa fino alla sistemazione dei transennamenti che sostituiranno, nella giornata di domani, i nastri limitatori che circondano l'area sottoposta a sequestro.

La chiusura totale della Villa nella giornata di oggi «si rende necessaria per la delimitazione dell'area e per l'organizzazione dei turni di guardiania della zona dell'incendio, e questo anche per evitare ingressi che possano compromettere lo stato di luoghi sotto indagine», aggiunge la nota del Comune di Napoli