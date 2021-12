Riapre al pubblico la villa comunale a Napoli dopo l'incendio Il parco sarà controllato, per evitare accessi indebiti, da un servizio di guardiania

Da stamane sarà riaperta al pubblico la Villa Comunale di Napoli. È stata, infatti, messa in sicurezza e recintata l'area coinvolta nell'incendio di lunedì che, essendo ancora sotto sequestro da parte della magistratura, sarà controllata, per evitare accessi indebiti, da un servizio di guardiania.

E al via sempre da oggi l'intervento di sostituzione e ripiantumazione di alberature sul territorio del comune di Napoli, finanziato dalla Città metropolitana di Napoli per un importo di 5.536.606 euro. Ne dà notizia l'assessore al verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada, che con il sindaco Gaetano Manfredi sarà in via Giulio Cesare domani, giovedì 23 dicembre alle ore 13.45, dove avrà inizio l'intervento di messa a dimora delle nuove alberature del primo lotto, che riguarda i quartieri Soccavo, Fuorigrotta, Pianura, Bagnoli e Posillipo per un importo di 1.418.405,39 euro.

"Si tratta - spiegano dall'assessorato - di interventi che prevedono sostituzione specie su specie e si provvederà preventivamente ad estirpare le ceppaie eventualmente presenti, ad abbattere alberi secchi o irreversibilmente compromessi ed al ripristino di cordoli e fossette se danneggiate".

Il secondo lotto del programma riguarda i quartieri Miano, Piscinola, Scampia e San Carlo all'Arena per 1.094.010,67 euro, il terzo lotto riguarda i quartieri Barra, Poggioreale, Ponticelli, San Pietro a Patierno e Secondigliano per 1.064.850 euro. Completano l'intervento il lotto 4 Vomero, Arenella, Avvocata, Montecalvario, Stella, Chiaiano, San Lorenzo, Vicaria per 1.005.380 euro e il lotto Chiaia, San Ferdinando, San Giuseppe, Porto, Pendino, Mercato, Zona industriale e San Giovanni a Teduccio per 946.960 euro.