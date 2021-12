Agguato davanti al bar a Napoli: 53enne ferito al volto e alle gambe Trasportato all'ospedale San Paolo, è ricoverato in gravissime condizioni

E' un 53enne, l'uomo ferito da colpi di arma da fuoco davanti a un bar in via Caio Duilio, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. L'uomo, considerato al vertice del clan Troncone attivo proprio nella zona di Fuorigrotta, è stato ferito alle gambe e al volto. Trasportato all'ospedale San Paolo, è ricoverato in gravissime condizioni.

Lo scorso 10 novembre, in via Caio Duilio, è stato ucciso il 30enne Andrea Merolla, nipote del 53enne. Venne avvicinato da due persone a bordo di uno scooter che gli esplosero contro diversi colpi di arma da fuoco e morì all'ospedale San Paolo per le gravi ferite riportate.