Barra, nasconde la droga in casa: arrestato Nei guai un 20enne napoletano

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Suor Maria della Passione dove hanno trovato, nascoste nel vano contatori dell’edificio, 78 bustine con 81 grammi circa di marijuana mentre, in un comodino, hanno rinvenuto 510 euro.

Un 20enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.