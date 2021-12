Tentano assalto di Natale in un'area di servizio: arrestati due malviventi Uno dei rapinatori impugnava pistola replica priva del tappo rosso completa di caricatore

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, nell’ambito dei controlli per il rispetto della più recente normativa per il contrasto al Covid-19 nei pressi della fermata della metro Cavour, sono stati allertati da alcuni passanti i quali hanno raccontato che, all’interno della stazione, alcuni passeggeri avevano fermato un giovane che aveva rapinato un uomo del suo telefono.

I poliziotti, giunti sul posto, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato il giovane che è stato trovato in possesso di un cellulare che, poco prima, aveva sfilato ad un passeggero a bordo del convoglio. Il 20enne algerino con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria e lesioni a pubblico ufficiale nonché denunciato per inottemperanza all’ordine di espulsione del Questore di Milano emesso il 20 maggio 2020.

Sempre la polizia ha proceduto all’arresto in flagranza di due rapinatori nei pressi dell’area di servizio Masseria, in direzione nord dell’autostrada A/1.

La pattuglia operante ha notato due giovani che si intrattenevano esternamente i locali ristoro, pronti ad accedere all'interno.Uno uno dei due teneva la mano destra all’altezza della cinta dei pantaloni al fine di nascondere qualcosa. Prontamente intervenuti, hanno rinvenuto addosso alla persona una pistola replica priva del tappo rosso completa di caricatore, 6 cartucce a salve e un’ingente somma di denaro. I due giovani, residenti nei comuni di Boscoreale e Scafati, erano giunti nell'area di servizio a bordo di motociclo risultato poi rubato. Sono stati entrambi arrestati e condotti in carcere a Poggioreale.