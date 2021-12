Droga nascosta nel vano contatore di un edificio: arrestato Controlli della polizia alla periferia est di Napoli

Spaccio di droga sulle strade della perifera est, arrestato un giovane specialista delle dosi. Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo nell’abitazione di un uomo, in via Suor Maria della Passione, dove hanno trovato, nascoste nel vano contatori dell’edificio, 78 bustine con 81 grammi circa di marijuana mentre, in un comodino, hanno rinvenuto 510 euro.