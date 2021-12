Senza patente e contromano: denunciato e sanzionato Controlli degli agenti del commissariato Decumani e delle polizia municipale

Gli agenti del commissariato Decumani, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui conducente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale l’autista ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale attraversando l’incrocio con il semaforo rosso e percorrendo contromano e a forte velocità. Il veicolo, giunto in via Medina, dopo aver impattato contro un'altra moto che proveniva dal senso opposto di marcia, è stato raggiunto dagli operatori che hanno bloccato conducente e passeggero.

I poliziotti, dopo aver richiesto l’intervento del 118, hanno denunciato i due, un 24enne e un 22enne di Ercolano con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale, inoltre, il 24enne, che si trovava alla guida del motoveicolo, è stato anche sanzionato per violazione della segnaletica stradale.

Gli agenti della polizia municipale, intervenuti per rilevare il sinistro stradale, lo hanno sanzionato anche per guida senza patente poiché mai conseguita e per circolazione contromano.