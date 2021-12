Tentano di introdursi in un'abitazione: una donna grida e li mette in fuga "Siamo terrorizzati, non ci sentiamo al sicuro"

A Pianura, quartiere di Napoli, i malviventi hanno tentato di introdursi all'interno di un'abitazione che si trova al quinto piano di un condominio di via Campanile. Solo la presenza degli inquilini e le grida della madre di famiglia hanno fatto cambiare i piani ai ladri che si sono dileguati scappando per le scale.

A denunciare l’accaduto è la figlia della donna, una ragazza 23enne, che si è rivolta al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli:

“Per fortuna quel giorno non ero sola in casa, c’erano anche mia madre e mio padre. Mia madre ha cominciato ad urlare mentre tentavano di forzare la serratura e sono scappati giù per le scale. Abbiamo subito chiamato i carabinieri ma, non essendo i ladri entrati in casa e non avendo lasciato impronte, ci è stato detto che si può fare ben poco. Sono giorni che non dormo, la paura è tanta, qui siamo tutti terrorizzati perché non ci sentiamo più al sicuro. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni mentre i malviventi sono liberi di delinquere e di terrorizzare i cittadini.”.

“Come avevamo preventivato, i furti sono aumentati durante le feste natalizie. Il fenomeno, però, purtroppo continua a crescere non soltanto durante il Natale: cittadini e commercianti sono finiti nel mirino dei ladri, a Pianura la situazione è molto delicata. Chiediamo al prefetto e al questore di dare massima attenzione al problema attivando un piano di prevenzione. Bisogna restituire serenità e sicurezza ai cittadini.”- ha dichiarato il consigliere Borrelli.