Da via Toledo a Posillipo: cantieri e lavori in corso a Napoli Le opere in città per la riqualificazione stradale

Lavori per la riqualificazione ????????????????, il Comune di Napoli fa il punto degli interventi: dal ???????????????? ???? ?????? ???????????? ai ?????????? ???????????????????? ?? ?????????????????? ?? ?????? ??????????????????.

Sono in fase di allestimento i cantieri in via Toledo per consentire gli interventi di rifacimento della pavimentazione: ??’???????? ???????????????? ?????? ???? ???????????? ?????????????? ?? ???????????? ???????????? ???????? ?? ???????????? ????????????` ????????` ?????????????? ???? ???????????? ???? ???????????????????????????????? che interesseranno, nei prossimi tre anni, la sede stradale e i marciapiedi.

"Si procederà -spiegano da Palazzo San Giacomo - con micro-cantieri mobili per garantire la percorribilità e limitare l’impatto sulle attività commerciali".

È partita inoltre la ?????????? ???????? ???? ???????????? ?????? ?????????????????? ?????? ??’?????????????????????? ?????? ???????????????? ???? ???????????? ???????????????? ???? ?????????????????? ???? ?????? ??????????????????: smontati i gazebo dei locali per consentire il rifacimento dei marciapiedi.

"Sarà consegnato nelle prossime settimane il tratto di via Nazario Sauro riqualificato".

???? ?????? infine ?????????? ?? ???????????? ???? ???????????????????????????????? ???????????????? ???? ?????? ??????????????????. "Sarà curata da Abc l’installazione del nuovo collettore fognario tra Largo Sermoneta e Donn’Anna; il Comune provvederà, nei prossimi due anni, al rifacimento della pavimentazione tra via Ferdinando Russo e piazza San Luigi con l’asfalto al posto dei sampietrini".