Campi Flegrei, vertice in prefettura: pressing dei comitati per i contributi L'incontro con i sindaci, il commissario ed i rappresentanti dei residenti

Vertice in Prefettura a Napoli con il Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, i sindaci di Pozzuoli, Bacoli, l’assessore alla Protezione Civile del comune di Monte di Procida, i responsabili di settore del comune di Napoli, e con i rappresentanti del Comitato “Pozzuoli Sicura” e “Nuova Dicearchia”, per aggiornare i cittadini sulle attività in corso e sui percorsi futuri, alla luce delle misure finanziarie straordinarie varate dal Governo a sostegno della popolazione.

Nel corso dell’incontro, i comitati hanno sollecitato la conclusione delle attività istruttorie volte all’assegnazione dei contributi previsti. Il sindaco di Pozzuoli ha rassicurato sulla conclusione di tutte le istruttorie pendenti nei termini previsti. Allo stesso tempo, il prefetto ha manifestato la "massima disponibilità ed attenzione per le esigenze rappresentate", preannunciando un prossimo incontro con i residenti della zona.

Nel corso della riunione, i sindaci hanno anche manifestato i timori per la chiusura di tre mesi della stazione della metropolitana di Montesanto.