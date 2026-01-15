Sorpreso con 20 chili di sigarette di contrabbando alla stazione: preso L'uomo è stato inseguito e bloccato dagli agenti della Polizia locale

Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale di Napoli per la tutela della legalità e della sicurezza urbana nelle zone a ridosso dello scalo ferroviario. Nel corso di un’operazione di controllo mirata in via Milano, nei pressi della stazione centrale, il personale della Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali ha arrestato un uomo, che dovrà rispondere di contrabbando di sigarette.

L’indagato è stato sorpreso mentre trasportava un ingente quantitativo di "bionde", per un peso complessivo superiore ai 20 chili. Alla vista delle divise, ha tentato la fuga repentina ma è stato rintracciato e bloccato.

Le sigarette sono state sequestrate, mentre l'uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della questura partenopea.