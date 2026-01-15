A Scampia la prima microforesta di Napoli: riqualificazione ambientale e sociale L'iniziativa promossa da Legambiente: all'inaugurazione il sindaco Manfredi

Scampia ospita la prima "microforesta" della città, con il doppio obiettivo di promuovere ambiente e riqualificazione sociale. Messe a dimora 400 piantine di 16 specie diverse. L'iniziativa, promossa da Legambiente con i residenti del quartiere, ha visto la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della VIII Municipalità, Nicola Nardella.

"La microforesta di Comunità nasce grazie a un patto di collaborazione tra Legambiente Campania, capofila di un raggruppamento composto dai circoli Legambiente Iride Aps e Legambiente La Gru OdV, dalle imprese AzzeroCO2 srl e L'Uomo e il Legno Cooperativa Sociale, e l'8ª Municipalità del Comune di Napoli, per la forestazione e la gestione condivisa dell'area a verde pubblico di via Zuccarini. La realizzazione dell'intervento è stata resa possibile grazie alla donazione della prof.ssa Adriana Oliva e al contributo di AzzeroCO2 srl. Legambiente Campania e i suoi partner hanno scelto di realizzare la prima esperienza di microforesta di Comunità a Scampia per l'attenzione posta dal Comune e dalla 8a Municipalità ai processi di rigenerazione urbana e per la presenza di numerose realtà del terzo settore da tempo attive nella cura e valorizzazione del territori", come spiegato dall'associazione ambientalista.

"Scampia è il quartiere più verde della città", ha detto il sindaco Gaetano Manfredi. "È un'occasione - ha aggiunto - per la comunità e per le famiglie di vedere come possiamo contemporaneamente riqualificare uno spazio verde, che poi si potrà utilizzare, e combattere il cambiamento climatico".