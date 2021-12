Sorvegliato speciale tenta di ingannare i carabinieri: arrestato Aveva esibito documenti falsi alla guida di un'auto

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale un 44enne di Eboli già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno fermato l’uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune salernitano di residenza, mentre era a bordo di un’auto.

Il 44enne, nel tentativo di eludere il controllo, ha mostrato ai carabinieri dei documenti di identità che però sono risultati falsi. Arrestato, è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.

Sempre i carabinieri a Napoli hanno arrestato per evasione francesco un 48enne già noto alle forze dell’ordine. I militari, durante il servizio perlustrativo, lo hanno trovato mentre passeggiava in via Tommaso Cornelio verso le 23. L’uomo era in giro nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’arrestato è in attesa di giudizio.