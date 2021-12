Quartieri Spagnoli: sequestrati 24 motoveicoli privi di Rca Entrano in azione i Nibbio

Stamattina i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e gli agenti dell’ufficio veicoli abbandonati della polizia municipale hanno effettuato un servizio in via concezione, vico III portapiccola a Montecalvario, vico II concezione a Montecalvario, vico I concezione Montecalvario, vico lungo teatro nuovo, vico due porte a toledo e vico tre regine, dove hanno sequestrato 24 motocicli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.