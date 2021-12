Si è spenta "Pupetta" Maresca: si contrappose con forza a Raffaele Cutolo Era considerata la prima donna boss, nella storia della camorra

Si è spenta all'età di 86 anni, Assunta Maresca, detta "Pupetta". Considerata la prima donna boss, nella storia della camorra è morta per cause naturali nella sua abitazione di Castellammare di Stabia, dove era nata è tornata a vivere una volta uscita dal carcere. Si era contrapposta con determinazione alla nuova camorra organizzata di Raffeele Cutolo. Una lunga storia la sua. Fu arrestata e condannata a 13 anni e quattro mesi per aver vendicato la morte del marito. Accusata dell'omicidio di Ciro Galli, ingaggiò una vera e propria sfida al "professore" di Ottaviano. A lei fu impersonata da Emanuela Arcuri la fiction in Tv "Pupetta - Il coraggio e la passione", di Luciano Odorisio nel 2013.